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'de sulama kanalına giren uyruklu genç boğuldu

'nin Bünyan ilçesinde, uyruklu çoban Suuba Tullah (28) serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.

DHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 17:45 Son Güncelleme: 3.9.2020 17:46 ABONE OL
Kayseri'de sulama kanalına giren Afganistan uyruklu genç boğuldu

'nin Bünyan ilçesinde, uyruklu çoban Suuba Tullah (28) serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.

Kayseri'de sulama kanalına giren Afganistan uyruklu genç boğuldu

Olay, saat 14.00 sıralarında Elbaşı Mahallesi yakınlarındaki Devlet Su İşleri'ne ait Bahçecik sulama kanalında meydana geldi. İlçede çobanlık yapan Suuba Tullah, hayvanları ahıra götürdükten sonra serinlemek için sulama kanalına girdi.

Kayseri'de sulama kanalına giren Afganistan uyruklu genç boğuldu

Bir süre yüzen Afgan çoban, daha sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Kayseri'de sulama kanalına giren Afganistan uyruklu genç boğuldu

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonunda Afgan çobanın . Tullah'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kayseri'de sulama kanalına giren Afganistan uyruklu genç boğuldu
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