Kına dönüşü kaza: Damat öldü, gelin yaralı

Aydın'da kına gecesi yaptıktan sonra cuma günkü düğünleri için Bursa'ya dönen genç çifti, trafik kazası ayırdı. Kaza, Bursa yakınlarındaki Göçmen Konutları mevkisinde meydana geldi. Mutlu Varol (32) ve Seren Taşdemir (25) Aydın'daki kına gecesinin ardından Bursa'ya dönüyordu. Varol kontrolündeki hafif ticari araç, N.E. kontrolündeki TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen ticari araçta bulunan Varol olay yerinde hayatını kaybetti. Varol'un nişanlısı Seren Taşdemir, Gaye Taşdemir (22) ve Bircan Taşdemir (42) ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Seren Taşdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan Bursa'nın İznik ilçesinde TIR'a çarpan otomobilde- ki Aydın Arı yaşamını yitirdi.