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"Kötüyüm bana yardım edin" dediği evin bahçesinde öldü

'nin Kocasinan ilçesinde rahatsızlanan bir şahıs, yardım istemek için girdiği evin bahçesinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Hüseyin Güden'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 10:40 Son Güncelleme: 3.9.2020 10:42 ABONE OL
Kötüyüm bana yardım edin dediği evin bahçesinde öldü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi Özden Sokak'ta meydana gelen olayda rahatsızlanan Hüseyin Güden (34), "Kötüyüm bana yardım edin" diyerek müstakil bir eve girdi. Burada yere yığılan Güden'e ilk müdahaleyi ev sahibinin çağırdığı sağlık ekibi yaptı.

Kötüyüm bana yardım edin dediği evin bahçesinde öldü

Güden, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Hüseyin Güden'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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"Kötüyüm bana yardım edin" dediği evin bahçesinde öldü
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