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Beylikdüzü-Avcılar seferini yapan seyir halindeyken . Durumu fark eden yolcular şoförü uyarırken, yolcular tahliye edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 21:12 Son Güncelleme: 3.9.2020 21:13 ABONE OL
Metrobüse kurşun isabet etti

Beylikdüzü-Avcılar seferini yapan seyir halindeyken . Durumu fark eden yolcular şoförü uyarırken, yolcular tahliye edildi.

Metrobüse kurşun isabet etti

Olay, saat 18.00 sıralarında Halıcıoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü- Avcılar seferini yapan seyir halindeyken Halıcıoğlu mevkiinde . Metrobüs içerisindeki yolcular durumu fark ederek metrobüs şoförüne bilgi verdi.

Metrobüse kurşun isabet etti

Bunun üzerine metrobüs şoförü aracı kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Olayda yaralanma ya da can kaybı olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı.

Metrobüse kurşun isabet etti

kurşunun nasıl isabet ettiği ise henüz bilinmiyor.

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Metrobüse kurşun isabet etti
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