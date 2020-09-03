Motosiklet sahiplerinin korkulu rüyası! ‘Baykuş Çetesi’ Ağır Ceza’da yargılanacak

İstanbul'da lüks otomobillerin peşine düşerek çalan ve parçalara ayırıp satan motosiklet çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir, Kadıköy gibi ilçelerde meydana gelen 8 motosiklet hırsızlığının şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul genelinde motosiklet hırsızlığı yapan ve kendilerini 'Baykuş çetesi' olarak adlandıran şüphelilere yönelik iddianame düzenlendi.





YÖNETİCİLER BELLİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mehmet Nuri Ş., Cem Ö., Mert K., Emre B., Mert İ., Murat K., Mertcan Y., Fuat G., Kaan K. ve Abdullah T.'nin suç işlemek amacıyla örgüt yapılanması içine girdikleri kaydedildi. Suç örgütünün yöneticiliğini şüpheliler Mehmet Nuri Ş., Cem Ö., Mert K. ve Emre B.'nin yaptıkları, aynı şüphelilerin diğer şüpheliler Mert İ. ,Murat K., Mertcan Y., Fuat G., Kaan K. ve Abdullah T. ile birlikte nitelikli hırsızlık ile hırsızlık konusu motosikletlerin parçalanması ve satılması eylemlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

'ASPİRİN' LİDER

İddianamede, şüpheli Mehmet Nuri Ş.'nin suç örgütünün 'lideri' konumunda olduğu, örgüt üyeleri tarafından 'Aspirin' lakabıyla tanındığı, örgütün motosiklet hırsızlığı eylemlerini ve çalıntı motosikletlerin satışını sağlayan aracılık eylemlerini gerçekleştirdiği, çalıntı motosikletlerin bir kısmını diğer üyeleri ile birlikte yine örgütün kullanmış olduğu işyerlerinde veya depolarında parçalattığı anlatıldı. Diğer bir kısmını ise change (değiştirme) yaptırarak üçüncü şahıslara satışını sağlayarak dolandırdığı ve bu şekilde haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.

Şüpheli Cem Ö.'nün suç örgütünün 'lider yardımcısı' konumunda olduğu, örgüt üyeleri tarafından 'Piro' lakabıyla tanındığı belirtildi. Diğer şüphelilerden Mert K. ve Emre B.'nin de 'lider yardımcısı/yöneticisi' konumunda olduğu ifade edildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

İddianamede, şüphelilerin motosiklet hırsızlığıyla ilgili 8 eylemleri tek tek sıralandı. Savcılık 10 şüphelinin 'Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurmak', 'Suç İşlemek Amacı İle Kurulan Örgüte Üye Olmak' ve 'Nitelikli Hırsızlık' suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Şüpheliler Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak

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