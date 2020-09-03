O sürücüye jet tahliye

Bursa'da evlerinin önünde oynarken yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 10 yaşındaki Enes Güler'e çarpan sürücü adli tatile rağmen jet hızıyla hazırlanan bilirkişi raporu sayesinde tahliye edildi. Sadece 9 gün cezaevinde kalan sürücü Kerim A., mahkemede "40 kilometreyle giderken, çocuğu 12 metre fırlatıp 37 metre sonra nasıl durabildin?" sorusunu yanıtsız bıraktı.







JANDARMA: KUSURLU

İznik ilçesinde 12 gün önce dedesinin göl kenarındaki evinde kalan 10 yaşındaki Enes, geçen pazar günü akşam saatlerinde evinin önünde oynuyordu. Saat 22.00 sıralarında Sakarya'da oturan ve İznik'teki bir akrabalarının düğününe katılan Kerim A. kullandığı otomobille evinin önünde oynayan Enes'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle 12 metre savrulan minik Enes ağır yaralandı. Duran kalbi hastanede yeniden çalıştırılan Enes, 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Kazadan sonra serbest bırakılan sürücü ise çocuğun ölmesi üzerine tutuklanarak cezaevine kondu. Sürücü Kerim A.'nın ailesi, oğullarını kurtarmak için seferber oldu. Önce kazada oğlunu kaybeden Yusuf Güler'i arayan yakınları, babanın "Çocuğum 2 gün hastanede yaşam savaşı verdi. O zaman neredeydiniz?" çıkışı üzerine uzlaşma sağlayamadı. Bu sırada savcılık çok hızlı davranarak bilirkişi tayin edip rapor hazırlattı. Bir günde hazırlanan raporda tüm kusur minik Enes'e verildi. Raporun geldiği gün hâkim karşısında çıkan Kerim A. tahliye edildi. Kerim A. hakimin sorduğu "40 kilometre hızla gittiğini söylemişsin, bu hızla giderken bu kadar vahim bir olay nasıl olur?" sorusuna "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum" diye cevap verdi.







Ailenin avukatı Volkan Şahin, "Bilirkişi raporuna itiraz ettik. Ve bu raporu hazırlayan kişinin bilirkişi olarak bir daha görevlendirilmemesini talep ettik. Sürücü 40 kilometre ile gittiğini söylüyor. Kullandığı otomobilin 5 yerinde hasar var. Tampon kaput ve ayna gibi yerleri hasarlı" dedi. Baba Yusuf Güler ise "Çarpan kişi yerde hareketsiz yatan oğluma bakmamış bile arabasının başında beklemiş, yarım saat ambulans gelmesini beklemişler. Enes 2 gün hastanede yattı. Ne arayan oldu ne gelen. Yavrumu toprağa verdim. Şimdi Enes'in ölümüne neden olan kişinin akrabaları arıyor, 'şikayetçi olma uzlaşalım' diyorlar. Hiç mi vicdanları sızlamıyor. Evlat acısının ne olduğu bana öğreten kişinin adalet önünde hak ettiği cezayı almasını istiyorum" ifadesini kullandı. Baba Güler, sürücünün 9 gün sonra tahliye edilmesinde yargıyı etkilemeye çalışan nüfuzlu kişiler olduğunu belirterek, savcının bu kişilere göre hareket ettiğini de ileri sürdü.

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