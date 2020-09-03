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sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde gelen düzenlemesi ile birlikte, sıfır, ikinci el, yerli ve ithal araç fiyatlarında değişiklikler yaşandı. Özellikle yerli otomobil fiyatlarında yaşanan düşüş, vatandaşların araç fiyatları ne kadar oldu? sorusunu araştırmasına başladı. Peki, ÖTV sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

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ÖTV sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Güncel 2020 sıfır otomobil fiyatları listesi

düzenlemesinin yapılmasının ardından yerli sıfır araç modellerinde 15 bin TL'ye kadar indirimler yaşandı. Hal böyle olunca, vatandaşlar fiyatlarla ilgili araştırmalara başladı. ÖTV düzenlemesiyle ithalatın azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi amaçlanıyor. Yeni ÖTV düzenlemesi ile motoru 1600 cc seviyesine kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalıp matrah artırılarak vergi oranı düşürüldü. Bunun yanında 1600 cc motorun altında ve satış fiyatı 125 binden fazla olan araçlarda ÖTV oranı azaltıldı. Peki, ÖTV sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

ÖTV sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Güncel 2020 sıfır otomobil fiyatları listesi

Fiat Egea 1.3 Mjet Eski Fiyat: 137.900. Yeni fiyat: 133.303. Fark: -4.597

Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Eski Fiyat: 131.900. Yeni fiyat: 127.503. Fark: -4.397

Renault Clio Sport Tourer Joy Eski Fiyat: 127.100. Yeni fiyat: 122.900

Renault Clio Sport Tourer Touch Eski Fiyat: 129.100. Yeni fiyat: 124.850

ÖTV sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Güncel 2020 sıfır otomobil fiyatları listesi

Renault Megane sedan Eski Fiyat: 237.900. Yeni fiyat: 223.150

Toyota Corrolla Passion Multidrive S Eski Fiyat: 238.400. Yeni fiyat: 223.600

Toyota Corrolla Passion X- Pack Multidrive S Eski Fiyat: 243.700. Yeni fiyat: 228.550

ÖTV sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Güncel 2020 sıfır otomobil fiyatları listesi

Toyota Corrolla HB 1.2 Dream Multidrive S Eski Fiyat: 241.550. Yeni fiyat: 226.500

Hyundai 1.0 MPI 5 Eski Fiyat: 126.750. Yeni fiyat: 122.524. Fark: -4.226

ÖTV sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Güncel 2020 sıfır otomobil fiyatları listesi

Opel 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential Eski fiyat: 139.900. Yeni fiyat: 135.237. Fark: -4.663

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ÖTV sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Güncel 2020 sıfır otomobil fiyatları listesi
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