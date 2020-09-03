ÖTV düzenlemesinin yapılmasının ardından yerli sıfır araç modellerinde 15 bin TL'ye kadar indirimler yaşandı. Hal böyle olunca, vatandaşlar fiyatlarla ilgili araştırmalara başladı. ÖTV düzenlemesiyle ithalatın azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi amaçlanıyor. Yeni ÖTV düzenlemesi ile motoru 1600 cc seviyesine kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalıp matrah artırılarak vergi oranı düşürüldü. Bunun yanında 1600 cc motorun altında ve satış fiyatı 125 binden fazla olan araçlarda ÖTV oranı azaltıldı. Peki, ÖTV sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Güncel 2020 sıfır otomobil fiyatları listesi