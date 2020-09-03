Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet hızlı sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 2 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile değişiklik gösteren ve ikramiyeleri büyük oranda artan 2 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 2 Eylül MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!
2 Eylül Sayısal Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.
İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 EYLÜL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve haftanın kazanan numaraları açıklandı. Buna göre, Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran rakamlar şu şekilde oldu;
11, 12, 21, 27, 73, 88 ve 86
ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.