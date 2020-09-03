Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş ile belli oldu! Milli Piyango Online ile 2 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları

MPİ (Milli Piyango İdaresi) ile Sisal Şans'ın ortaklığında Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri çekilişi düzenlenen Sayısal Loto sonuçları 2 Eylül 2020 Çarşamba (bugün) Milli Piyango Online üzerinden MP TV'de canlı çekilişle şanslı numaraları açıklandı. Yapılan çekilişlerde 6 kazandıran numaraları doğru tahmin eden çıkmayınca 57 milyon 418 bin 744 TL'lik büyük ikramiye devretmişti. Bu bağlamda MP TV'de canlı yayın ile şanslı numaraları doğru tahmin etmek ve hayallerini kurduğu büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek MPİ 2 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevaplarını merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Sayısal Loto 2 Eylül çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve tüm son dakika detaylarını bu burada bulabilirsiniz.
MPİ Ç ılgın Sayısal Loto 2 Eylül canlı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranını burada bulabilir, günün kazandıran numaralarını öğrenerek biletinizle sorgulama yaparak kontrol edebilirsiniz. İşte 2 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…
Şanslı numaraların küçükten büyüğe sıralanışı şöyle;
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sen Seç!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.