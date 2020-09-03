Son dakika haberi: Akdeniz açıklarında şiddetli deprem! AFAD VE Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının vatandaşlar depreme ilişkin detayları araştırmaya başladı. Akdeniz'de meydana gelen depreme ilişkin detayları içeren son dakika haberi...

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AKDENİZ'DE 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre; Akdeniz'de 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz açıkları olan depremin saati 07:18 olarak açıklandı.

AKDENİZ DEPREMİ DETAYLARI

AFAD tarafından Akdeniz saatler 07:18'i gösterdiğinde meydana gelen depreme ilişkin detaylar paylaşıldı. AFAD deprem detay sayfasında yer alan verilere göre söz konusu depremin Akdeniz açıklarında meydana geldiği görülürken şiddet ve derinlik bilgileri de kamuoyu ile paylaşıldı.