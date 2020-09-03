Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli aşırı sıcaklara karşı uyardı! Meteoroloji o illere dikkat çekti...

Dün eylül ayının uzun yıllar sonraki en yüksek sıcaklık rekorlarının kaydedildiğini ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Önümüzdeki 2 gün (Perşembe-Cuma) boyunca da artmaya devam edecek. Özellikle 3-4 Eylül, sıcaklıkların artacağı bölgelerimizde; yaşlıları, çocukları ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda önemle uyarıyoruz."

Ayrıca, Pakdemirli'nin paylaştığı görselde, bugün ve yarın, iç ve güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde geçeceği, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki birçok ilde, eylül ayının en yüksek sıcaklık rekoru değerlerinin aşılacağının tahmin edileceği bilgisine yer verildi.

METEOROLOJİ'DEN SICAK HAVA UYARISI:

Hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU;

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, sabah doğusunun parçalı bulutlu ve yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyi yer yer puslu.

AMASYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, sabah kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars çevreleriile Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.