Son dakika haberi: Boşanmak üzere olduğu eşinin dükkanında katliam yaptı! İki kişiyi öldürdü, intihar etti...

Olay İzmir'in Gaziemir ilçesinde dün akşam meydana geldi. Kuafördeki dehşetin izleri sabah olunca ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre boşanmak üzere olduğu eşi ile tartışan astsubay Köksal Doğru, kuaför dükkanında katliam yaptı. Çevrede büyük paniğe neden olan olay sonucunda Handan Doğru, dükkan çalışanı Alper Rapuoğlu hayatını kaybetti. Dükkan çalışanı Gamze Önal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor.