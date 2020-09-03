Son dakika haberi: Boşanmak üzere olduğu eşinin dükkanında katliam yaptı! İki kişiyi öldürdü, intihar etti...

Olay İzmir'in Gaziemir ilçesinde dün akşam meydana geldi. Kuafördeki dehşetin izleri sabah olunca ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre boşanmak üzere olduğu eşi ile tartışan astsubay Köksal Doğru, kuaför dükkanında katliam yaptı. Çevrede büyük paniğe neden olan olay sonucunda Handan Doğru, dükkan çalışanı Alper Rapuoğlu hayatını kaybetti. Dükkan çalışanı Gamze Önal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, dün akşam saat 18.30 sıralarında 89/9 sokaktaki bir kadın kuaförünün önünde insanın kanını donduran bir katliam meydana geldi. İddiaya göre, astsubay olduğu öğrenilen Köksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun işlettiği kadın kuaförü salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasını art arda ateşleyerek katliam yaptı.
Fotoğraf: Köksal Doğru ve Handan Doğru
DÜKKAN KAN GÖLÜNE DÖNDÜ
DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Köksal Doğru'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile işyerinde çalışan Gizem Önal ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper Rapuroğlu'na isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Köksel Doğru ise olay yerinden uzaklaştıktan 100 metre sonra silahını başına ateşleyerek yere yığıldı.
ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Çevrede korku ve paniğe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu ile Köksal Doğru'nun yaşamını yitirdiği, işyeri çalışanı Gamze Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi.
Fotoğraf: Alper Rapuroğlu
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Önal, ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturmayı sürdürüyor.
Fotoğraf: Gamze Önal