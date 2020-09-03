Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Boşanmak üzere olduğu eşinin dükkanında katliam yaptı! İki kişiyi öldürdü, intihar etti...

haberi: Boşanmak üzere olduğu eşinin dükkanında katliam yaptı! İki kişiyi öldürdü, intihar etti...

Boşanma aşamasındaki astsubay kuaförde dehşet saçtı katliam yapıp intihar etti! 'den gelen haberine göre astsubay 'nun eşi Handan Doğru kuaför işletiyordu. İkili boşanma aşamasındaydı, Köksal Doğru, tartıştığı eşinin dükkanını bastı. Eşini, dükkana malzeme getiren Alper Rapuoğlu isimli vatandaşı ve dükkan çalışanı Gizem Önal'ı tabancayla vuran adam en sonunda intihar etti. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 09:02 Son Güncelleme: 3.9.2020 09:06 ABONE OL
Son dakika haberi: Boşanmak üzere olduğu eşinin dükkanında katliam yaptı! İki kişiyi öldürdü, intihar etti...

Olay 'in Gaziemir ilçesinde dün akşam meydana geldi. Kuafördeki dehşetin izleri sabah olunca ortaya çıktı. bilgisine göre boşanmak üzere olduğu eşi ile tartışan astsubay , kuaför dükkanında katliam yaptı. Çevrede büyük paniğe neden olan olay sonucunda Handan Doğru, dükkan çalışanı Alper Rapuoğlu hayatını kaybetti. Dükkan çalışanı Gamze Önal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor.

Son dakika haberi: Boşanmak üzere olduğu eşinin dükkanında katliam yaptı! İki kişiyi öldürdü, intihar etti...

'in Gaziemir ilçesinde, dün akşam saat 18.30 sıralarında 89/9 sokaktaki bir kadın kuaförünün önünde insanın kanını donduran bir katliam meydana geldi. İddiaya göre, astsubay olduğu öğrenilen , boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun işlettiği kadın kuaförü salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasını art arda ateşleyerek katliam yaptı.

Fotoğraf: Köksal Doğru ve Handan Doğru

Son dakika haberi: Boşanmak üzere olduğu eşinin dükkanında katliam yaptı! İki kişiyi öldürdü, intihar etti...

DÜKKAN KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında 'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile işyerinde çalışan Gizem Önal ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper Rapuroğlu'na isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Köksel Doğru ise olay yerinden uzaklaştıktan 100 metre sonra silahını başına ateşleyerek yere yığıldı.

Son dakika haberi: Boşanmak üzere olduğu eşinin dükkanında katliam yaptı! İki kişiyi öldürdü, intihar etti...

ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevrede korku ve paniğe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu ile 'nun yaşamını yitirdiği, işyeri çalışanı Gamze Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

Fotoğraf: Alper Rapuroğlu

Son dakika haberi: Boşanmak üzere olduğu eşinin dükkanında katliam yaptı! İki kişiyi öldürdü, intihar etti...

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Önal, ilk müdahalenin ardından ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

Fotoğraf: Gamze Önal

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Boşanmak üzere olduğu eşinin dükkanında katliam yaptı! İki kişiyi öldürdü, intihar etti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA