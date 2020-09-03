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Son dakika haberi: gişelere otobüs çarptı

Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan Hasan B. yönetimindeki Özel Halk Otobüsü saat 16.00 sıralarında Gişeleri'ne girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle gişelerdeki beton bloklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 15 yolcu yaralandı.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 3.9.2020 16:26 Son Güncelleme: 3.9.2020 16:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Kurtköy gişelere otobüs çarptı

Pendik, Kurtköy Gişeleri TEM Otoyolu istikametinde giden otobüs gişelere çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

15 YOLCU YARALANDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan Hasan B. yönetimindeki Özel Halk Otobüsü saat 16.00 sıralarında Kurtköy Gişeleri'ne girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle gişelerdeki beton bloklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 15 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan gişelerin havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle trafik 2 şeritten verildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika haberi: Kurtköy gişelere otobüs çarptı
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