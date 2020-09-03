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Son dakika! 'den rekor sıcaklar uyarısı

'den gelen son dakika bilgilerine göre 'nin büyük bir bölümü rekor derecede sıcaklıkların yaşanabileceği bilgisi geldi. Türkiye'de, son 70-80 yılda Eylül ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşıldı, 10 ilde sıcaklık rekorları kırıldı. 'da bugün 39 derece ölçülen sıcak hava nedeniyle bunalan Başkentliler, kendilerini gölge alanlara attı. Vali , Twitter'dan vatandaşları uyarırken, meteoroloji de cuma günü ülkenin büyük bölümünde yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasının beklendiğini belirtti. Peki hangi illerde sıcaklık dereceleri yüksek olacak? Son dakika gelişmesinin detayları belli oldu

DHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 17:06 ABONE OL
Son dakika! Meteoroloji'den rekor sıcaklar uyarısı

mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisi altına girdi. Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Tekin, sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye'de geçtiğimiz 70-80 yılda eylül ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşıldığına dikkat çekti.

2 Eylül günü Türkiye'de 10 ilde sıcaklık rekorlarının kırıldığını belirten Tekin, "İki tane örnek verelim; Eskişehir'de 17 Eylül 2017 tarihinde Eylül ayı içerisinde 36,4 derece ölçülen hava sıcaklığı dün itibarıyla 36,7 derece olarak ölçüldü ve geçtiğimiz yıllarda ölçülen en yüksek sıcaklığın üzerine çıkmış oldu. Kayseri'de 2 Eylül 2003 tarihinde 36 derece ölçülen hava sıcaklığı dün 36,9 dereceye kadar ulaştı. Bu iki ilimizle birlikte Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Amasya'da dün sıcaklık rekorları kırılmış oldu" dedi.

Son dakika! Meteoroloji'den rekor sıcaklar uyarısı

BUGÜN VE YARIN 18 İLE DİKKAT

Sıcak havanın etkisini sürdüreceğine dikkat çeken Tekin, "Özellikle perşembe ve cuma günü de ülkemizin özellikle büyük bir bölümünde yine sıcaklık rekorlarının kırılmasını tahmin ediyoruz. Bu iller de tahmini olarak Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Isparta, Burdur, Konya, , Bolu, Karaman, Mersin, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya. Bu illerimizde de özellikle bugün ve yarın (cuma) sıcak hava dalgasının etkisi ile sıcaklık rekorları kırılmasını tahmin etmekteyiz. Ankara'da geçmiş yıllarda Eylül ayında ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 37 derece ölçüldü. Ankara'da bugün beklenen hava sıcaklığı 39 derece, yarın 38 derece tahmin ediliyor" dedi.

Son dakika! Meteoroloji'den rekor sıcaklar uyarısı

HAFTA SONU DÜŞÜŞ

Cumartesi gününe kadar 'nin kuzey kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-6, güney ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyretmesini tahmin ettiklerini belirten Tekin, "Cumartesi günü itibarıyla ülkemiz kuzey kesimlerden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Cumartesi günü ülkemizin kuzey kesimleri ve iç kesimleri hava sıcaklığı mevsim normalleri civarına düşüyor. Güney kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredecek. Daha sonra yeni hafta ile birlikte ise tekrar ve ısınma trendine gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Meteoroloji'den rekor sıcaklar uyarısı

ANKARA VALİSİ'NDEN UYARI

Öte yandan Valisi de Ankara'da son dönemde artan sıcak hava dalgasına karşı Başkentlileri uyardı. Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece yükselmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı lütfen dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Meteoroloji'den rekor sıcaklar uyarısı

Başkent'te etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, kendilerini gölge alanlara atarak serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar çöl sıcaklığını andıran hava nedeniyle ağaç gölgelerinde oturarak zaman geçirdi. Dışarı çıkmak zorunla kalan vatandaşlar da park ve bahçelerde dinlenerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

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Son dakika! Meteoroloji'den rekor sıcaklar uyarısı
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