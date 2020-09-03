Son dakika! Meteoroloji'den rekor sıcaklar uyarısı

BUGÜN VE YARIN 18 İLE DİKKAT

Sıcak havanın etkisini sürdüreceğine dikkat çeken Tekin, "Özellikle perşembe ve cuma günü de ülkemizin özellikle büyük bir bölümünde yine sıcaklık rekorlarının kırılmasını tahmin ediyoruz. Bu iller de tahmini olarak Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Isparta, Burdur, Konya, Ankara, Bolu, Karaman, Mersin, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya. Bu illerimizde de özellikle bugün ve yarın (cuma) sıcak hava dalgasının etkisi ile sıcaklık rekorları kırılmasını tahmin etmekteyiz. Ankara'da geçmiş yıllarda Eylül ayında ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 37 derece ölçüldü. Ankara'da bugün beklenen hava sıcaklığı 39 derece, yarın 38 derece tahmin ediliyor" dedi.