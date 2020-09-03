Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı geldi

: Sıcaklık rekoru kırıldı! ’den turuncu kodlu uyarı geldi

yetkililerinden alınan bilgilere göre; sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olurken bölgesinde son günlerde artan sıcaklıklar, , Mersin, ve Osmaniye'yi etkisi altına aldı. Saat 14.00 itibariyle ölçülen 45 derecelik sıcaklıkla Adana'da Eylül ayının son 26 yıllık rekorunun kırıldığı bildirildi. 15 Eylül 1994'te en yüksek sıcaklık 43,2 derece olarak ölçülmüştü. Kentteki güneş altındaki termometreler ise sıcaklığı 50 derece olarak gösterdi. Sıcaklık artışının Türkiye genelinde cumartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi. İşte yurtta ...

DHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 15:35 Son Güncelleme: 3.9.2020 15:49 ABONE OL
Son dakika: Sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı geldi

, Mersin, ve Osmaniye'de Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle haftasonundan bu yana yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. 6'ncı Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Adana'da bugün saat 14.00 itibarıyla hava sıcaklığı 45 derece ölçüldü. Yetkililer, bölgede Eylül ayının 26 yıllık sıcaklık rekoru kırıldığını belirterek, 15 Eylül 1994'te en yüksek 43.2 derece ölçüm yapıldığını kaydetti. Hava sıcaklıklarının birkaç gün daha mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyredeceği kaydedildi.

Son dakika: Sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı geldi

GÜNEŞ ALTINDA 50 DERECEYİ GÖSTERDİ

Kent merkezinde saat 14.00'da Atatürk Parkı'ndaki termometrelerde sıcaklık, güneş altında 50 dereceyi gösterdi. Sıcaklardan kaçarak parklara sığınan vatandaşların gölge banklarda uyuduğu görüldü. Dershaneden çıkarak gölge bir bankta arkadaşı ile yemek yiyen Nazlı Uyanarık, "Dershaneden çıktık, klimalar çalışmıyor. Burada gölge bir bank bulduk serinleyelim, yemek yiyelim dedik. Ama burası da sıcak. 10 dakika gölge oluyor, sonra başka yerlere gidiyoruz" dedi.

Son dakika: Sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı geldi

BÖYLE SICAK OLMUYORDU

Yürüyüşe çıkmak için parka gelen ancak yüksek sıcaklıklardan etkilenerek bankta dinlendiğini söyleyen Malik Gelekgil ise "Sıcaktan dolayı bulduğumuz gölgede oturuyoruz. Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla böyle bir sıcağımız olmuyordu. Klimanın önünde oturuyoruz. Şu an çarşıya çıktık. Mecbur kalıp sıcaktan kaçtık" diye konuştu.

'HASTANELİK OLURLAR'

37 yıl önce Elazığ'dan 'ya gelerek burada yaşayan Suat Umar da şöyle konuştu: "Bu sıcaklara artık alıştık. Allah o yayla insanlarını buraya düşürmesin. Onlar bu sıcağa dayanamaz, hastanelik olurlar. Bir de pandemi var. İnsanlar tedirgin halde geziyorlar. Otobüs ve dolmuşlara biniyoruz, çok kalabalık. Allah milletin yardımcısı olsun."

Son dakika: Sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı geldi

Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Son dakika: Sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı geldi

BU SAATLERE DİKKAT

MGM, güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.

Son dakika: Sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı geldi

MGM RENK KODLARI

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

Sarı: potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Son dakika: Sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı geldi

Turuncu: tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Kırmızı: çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji’den turuncu kodlu uyarı geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA