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| Yarın olacak mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

gelişmeleri yakından takip edilirken corona vaka sayısındaki gözle görülür artış kısıtlamaları akıllara getirdi. Hal böyle olunca vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, kısıtlamalar gelecek mi gibi çeşitli soruların yanıtlarını öğrenmek için araştırmalar yapıyorlar. Öte yandan A Haber ekranlarında, corona virüsü nedeniyle kısıtlamanın gündemde olduğu açıklanmıştı. İllerdeki vaka durumuna göre; kısıtlamanın gelip gelmeyeceği de belli olacak. Peki; yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 06:24 Son Güncelleme: 4.9.2020 06:24 ABONE OL
SON DAKİKA | Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona vaka sayısındaki artış nedeniyle kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Risk grubundaki çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar özellikle gelişmelerini yakından takip ediyorlar. A Haber ekranlarında Elif Saatçıoğlu'nun açıklamalarının ardından yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri şöyle;

SON DAKİKA | Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden gündemde. A Haber ekranlarında, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınması gündemde olan kısıtlamaları paylaşan Elif Saatçıoğlu, illere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebileceğini söyledi. Özellikle corona virüsü vaka sayısı yüksek olan illerde, hayatı yavaşlatacak tedbirlerin alınabileceği paylaşıldı. İşte, Ankara'nın gündeminde olan olası tedbirler...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması...

SON DAKİKA | Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

A Haber ekranlarında Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaşma riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının da yurt genelinde değil de bölgesel olarak yapılabileceği belirtiliyor. Bu dönemde hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınması bekleniyor. Bir ilde vaka sayısı yüksekse o il için hafta sonu getirilmesine sıcak bakılıyor.

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SON DAKİKA | Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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