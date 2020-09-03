Süper Loto canlı çekiliş sonuçları Milli Piyango Online ile açıklanıyor! 3 Eylül MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile beraber değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 3 Eylül Süper Loto çekilişi sonuçları ile sona erecek. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 3 Eylül MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

3 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto 3 Eylül çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılacak ve sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.

İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...