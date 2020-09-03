Tabanca kabzasıyla döverek öldürdü

Bursa'da 16 yaşındaki Cüneyt A., eli kız arkadaşına dokunduğu iddiasıyla tartıştığı Mehmet Yavaş'ı (58) başına kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca vurarak darbetti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Yavaş, hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, Cüneyt A. ve kız arkadaşı ile yanındaki Cesur A.'yı (18) Osmangazi ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Cüneyt A., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cesur A. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cüneyt A.'nın Mehmet Yavaş'ı tabanca ile darbettiği ve yerdeki adamı tekmelediği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.