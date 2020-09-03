Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

Otoyolu'nda seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

Otoyolu geçişinde seyir halindeyken lastikleri alev alan tırın yardımına diğer sürücüler yetişerek aracı tamamen yanmaktan kurtardı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 12:40 Son Güncelleme: 3.9.2020 12:54 ABONE OL
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Otoyolu geçişinde seyir halinde olan bir tırın dorse kısmında bulunan arka lastikleri alev aldı.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı | Video

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

Otoyolda ilerleyen inşaat malzemesi yüklü 34 CKJ 232 dorse plakalı tırın lastiklerinde çıkan yangını gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek yangını söndürmeye çalıştı.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

O esnada bölgeden geçen diğer sürücüler de araçlarını durdurarak yanan tıra su ve yangın tüpleriyle müdahale ettiler.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

Yoldan geçen sürücülerin de yardımıyla aracının yanan lastiklerini söndüren sürücü, yangının büyümesini önledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA