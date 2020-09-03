Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halinde olan bir tırın dorse kısmında bulunan arka lastikleri alev aldı.
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı | Video
Otoyolda ilerleyen inşaat malzemesi yüklü 34 CKJ 232 dorse plakalı tırın lastiklerinde çıkan yangını gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek yangını söndürmeye çalıştı.
O esnada bölgeden geçen diğer sürücüler de araçlarını durdurarak yanan tıra su ve yangın tüpleriyle müdahale ettiler.
Yoldan geçen sürücülerin de yardımıyla aracının yanan lastiklerini söndüren sürücü, yangının büyümesini önledi.