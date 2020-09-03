Tez araştırmasında taciz skandalı! Anket doldurmak yerine...

İstanbul'da özel bir üniversitede İşletme mühendisliği bölümü öğrencisi olan 23 yaşındaki genç kadın S.A., lisans tezi hazırlıyordu. Lisans tezini internet ortamında araştırma amaçlı anket düzenledi. Ankete katılanlar arasında kimliği belirsiz fakat genç kadını tanıyan şahıs, S.A.'ya yönelik taciz ve hakaret içerikli yazılar yazdı. Bu yazıların doğrultusunda grup arkadaşlarına büyük mahcubiyet yaşadı.

KİMLİĞİ BELİRSİZ TACİZCİYE ŞİKAYET

Lisans tezi için internet ortamında arkadaşları ile anket hazırlayan S.A., kendisine yönelik gelen taciz ve hakaret içerikli dönüş sonrasında yaşadığı mağduriyeti savcılığa taşıdı. S.A., tez savunması için elinde oluşan verilerin öğretim üyeleri tarafından görüldüğünü bu nedenle zor durumda kaldığını ve kendisine taciz içerikli dönüşlerde bulunan kimliği belirsiz şahıstan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Evli kadına mesaj atıp taciz edince mahalle karıştı!

Cinsel hap satmak için defalarca aradılar! Şirketin baskılarına dayanamayınca ihbar etti

Türkiye kar tanesini konuşuyor! Son dakika haberi: Avukatın cinsel istismarına uğrayan genç kızın yeri tespit edildi...