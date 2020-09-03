Ultra lüks karpuzcu!

İstanbulBeyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği ultra lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı. Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde 7 milyon liralık Lamborghini marka lüks otomobilini yol kenarına çeken, Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı. Otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzları tanesi 5 liradan sattığını duyuran kişi, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Bu sırada karpuz almak isteyen bazı vatandaşların sıraya girdiği görülürken, bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satışı görüntüledi. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı. Kişinin niçin böyle bir satış yaptığı ise anlaşılamadı.