19 yaşındaki Rabia'nın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

"MANAVGAT'TA YAŞAMAK İSTEMİYORUM" DİYEREK ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Genç kızın cenazesi ise bugün otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenazeyi almaya gelen anne Ümit Çerçi ve ağabeyi Erkan Çerçi'nin oldukça üzgün olduğu gözlendi. Aile, diğer illerden gelecek akrabalarını beklemek için cenaze alımını yarına bırakarak Adli Tıp Kurumundan ayrıldı.

Hayatını kaybeden Çerçi'nin 2015 Ekim ayında 'Manavgat'ta yaşamak istemiyorum' diyerek ortadan kaybolduğu, bir süre sonra da bulunduğu öğrenildi.

