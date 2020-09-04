3 Eylül Şans Topu bilet sorgulama işlemi ekranı ile kazandıran numaralar burada! Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

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3 Eylül bilet sorgulama işlemi ekranı ile kazandıran numaralar burada! Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

, Online çekiliş sonuçları her hafta çekiliş günlerinde olduğu gibi bugün de şans oyunu tutkunları için merak konusu oldu. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları bu başlık altında yer almaktadır. Kazandıran numaralar ve Şans Topu çekilişi bilet sorgulama işlemi ekranına buradan ulaşabilirsiniz. İşte, dün gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 07:26 Son Güncelleme: 4.9.2020 07:26 ABONE OL
Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu: Şans Topu bilet sorgulama işlemi ekranı ile kazandıran numaralar burada!

çekilişi ile ilgili gelişmeler ve çekiliş sonucu ile çekiliş saati bu oyun oynayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şans Topu çekiliş sonuçları her gün belirli saatlerde Online sitesi üzerinden açıklanıyor. Bu başlık altında, yapılan son Şans Topu çekiliş sonucu ve Şans Topu bilet sorgulama ekranı yer almaktadır. Kazandıran numaraları aşağıdaki sayfadan kolayca öğrenebilirsiniz.

2 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA MOTORU

2 Eylül Şans Topu çekilişi bu akşam Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 725 bin 309 TL 25 kuruş kazandırmıştı.

İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu: Şans Topu bilet sorgulama işlemi ekranı ile kazandıran numaralar burada!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2 EYLÜL

2 Eylül çekiliş sonuçları Millli Piyango Online üzerinden açıklandı ve haftanın kazanan numaraları belli oldu. Bu haftanın numaraları şu şekilde;

4, 5, 23, 25, 29 + 6

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Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu: Şans Topu bilet sorgulama işlemi ekranı ile kazandıran numaralar burada!

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu: Şans Topu bilet sorgulama işlemi ekranı ile kazandıran numaralar burada!

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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3 Eylül Şans Topu bilet sorgulama işlemi ekranı ile kazandıran numaralar burada! Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı
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