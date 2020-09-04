3 Eylül Şans Topu bilet sorgulama işlemi ekranı ile kazandıran numaralar burada! Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Şans Topu çekilişi ile ilgili gelişmeler ve çekiliş sonucu ile çekiliş saati bu oyun oynayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şans Topu çekiliş sonuçları her gün belirli saatlerde Milli Piyango Online sitesi üzerinden açıklanıyor. Bu başlık altında, yapılan son Şans Topu çekiliş sonucu ve Şans Topu bilet sorgulama ekranı yer almaktadır. Kazandıran numaraları aşağıdaki sayfadan kolayca öğrenebilirsiniz.

2 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA MOTORU

2 Eylül Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 725 bin 309 TL 25 kuruş kazandırmıştı.

İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...