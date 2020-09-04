32 otomobili ‘change yöntemiyle’ satmaya hazırlanan 2 şüpheli tutuklandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Ö.O.G. ve M.B. adlı şüphelilerin peşine düştü. 2 şüphelinin, İstanbul ile Kocaeli'den çaldıkları 32 otomobili 'change yöntemi' olarak tabir edilen motor ve şase numarasını değiştirerek satacaklarını tespit edildi. Polis ekipleri, takibe aldıkları 2 şüphelinin gizlendiği Alanya'daki bir eve operasyon düzenledi. Ö.O.G. ve M.B. yakalanarak, gözaltına alındı.

Çalıntı 32 otomobil ise Alanya ile farklı illerde bulundu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ö.O.G. ve M.B., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Çalınan otomobillerin orijinal haline getirildikten sonra sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.