Diyanet İşleri Başkanlığı ile 4 Eylül Cuma Hutbesi konusu nedir? 4 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı!

Kıymetli Müslümanlar!

Temizlik, maddi olduğu kadar, manevi anlamda da güzelliğe erişmektir. Ruhu yoran ve gönül aynasını karartan manevi kirlerden uzaklaşmaktır. Dış dünyamız gibi gönül hanemizi de tertemiz tutarak huzur bulmaktır.

Temizlik, kul olduğumuzu, yaratılış gayemizi unutturan her türlü hatalı tutumu terk etmektir. Kendimizi günah ve haramdan uzak tutmaktır. Öfke ve haset, kin ve nefret, yalan ve iftira, kibir ve riya gibi manevi hastalıklardan arınmaktır. Allah'ın rızasına, güzel ahlâka ve helâl olana yönelmektir.