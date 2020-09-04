Araç satan kişiyi takip edip gasp ettiler! Polis kıyafeti ve telsiziyle 100 bin lirasını aldılar

İstanbul Fatih'te bulunan bir katlı otoparktaki araçlarını almak için çıkan 3 arkadaş üstlerinde polis üniforması, silah ve telsiz bulunan 4 kişi tarafından durduruldu. Kendilerini Mali Şube görevlisi olarak tanıtan polisler 3 arkadaşın haklarında ihbar olduğunu öne sürerek ters kelepçe yaparak araca bindirdi. Gözaltına alındığını düşünen 3 kafadar cep telefonlarını polislere teslim ederek araca bindi.

CEPLERİNDEKİ 100 BİN LİRAYI ALDILAR

Sivil bir araçla emniyete gittiklerini düşünen 3 arkadaşı başka bir araçta takip ediyordu. Araçla Kemerburgaz'a giden gençleri bir kafe önünde bırakan sözde polis memurları gençlerin üstlerinde bulunan 100 bin lira parayı da yanlarında götürdü. Olayın şoku ile kendilerini karakola atan 3 mağdur yağmalandıklarını ifade ederek sahte polislerden şikâyetçi oldular.

SAHTE POLİSLER GÖZALTINA ALINDI

Paranın sahibi Talat B., başka bir aracını sattığını üstlerinde para olduğunu ve kendilerini takip eden kişilerin ancak bu nedenle takip edeceğini anlattı. Şikâyetin ardından yağmacıların yakalanması için polisler tarafından çalışma başlatıldı. Kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen 4 şüpheli kısa süre içerisinde gözaltına alındı.

ÇALDIKLARI PARAYI GERİ İADE ETTİLER

Emniyette ifade veren 4 şüpheli kendilerine iftira atıldığını ileri sürse de emniyetin yaptığı araştırmada şüphelilere ait polis kıyafetleri ve telsizi ele geçirildi. Savcılık suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren 4 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiğinde ise bu kez etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

Mahkemede parayı çaldıklarını ifade eden 4 şüpheli parayı sahiplerine tekrar iade edebileceklerini belirti. Mağdurlar paralarını aldıktan sonra şikâyetlerinden vazgeçseler de savcılık 4 şüpheli hakkında yağma suçundan iddianame düzenledi. 4 şüpheli 5'er yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.