Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Avcılar'da hareketli dakikalar

: 'da hareketli dakikalar

Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın nedeniyle boşaltılmasına karşı çıkan zemin kattaki dükkanın kiracısı pompalı tüfekle etrafa ateş etti. Pompalı tüfeğiyle yine dükkanına giren şüpheli, polislerin 1 saat süren çalışmasıyla ikna edildi. Gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 14:31 Son Güncelleme: 4.9.2020 15:34 ABONE OL
Son dakika: Avcılar'da hareketli dakikalar

Avcılar Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmasına karşı çıkan zemin kattaki dükkanın kiracısı Recep Bilgiş pompalı tüfekle etrafa ateş etti.

Son dakika İstanbul Avcılar'da hareketli dakikalar | Video

Bilgiç elindeki pompalı tüfekle tekrar dükkanına girerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine müzakereci polisler ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Müzakereci polisler şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Bilgiç bir saat süren çalışmaların ardından ikna edildi. Gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Taksim Meydanı'nda yağmur etkili oldu

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Avcılar'da hareketli dakikalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA