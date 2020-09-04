BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesinde DEV FIRSAT

Cuma gününün gelmesi ile birlikte BİM aktüel ürünler listesi de satışa çıkıyor. Marketlerde yerini alacak olan indirimli ürünler dar gelirliden her ekonomiye kadar vatandaşlara hizmet sunuyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda; Oppo A5 2020 Cep Telefonu, Dijitsu 42" FHD Uydu Alıcılı TV, Arnica Cyclone Elektrikli Süperge, Fakir Erkek Bakım Seti, Corby Smart Drone, Starcom Nostaljik Büyük Boy Radyo gibi pek çok birbirinden güzel ürün bulunuyor. İşte BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesi!
BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.
Kumtel Turbo Fırın - 239 TL, Mini Tost Makinası - 129 TL
Dijitsu 24 inç FHD uydu alıcılı Tv
Oppo Cep Telefonu A5 2020
Arnica elektrikli süpürge
Starcom
Nostaljik Radyo Büyük Boy
• Pil ile çalışabilme
• Kablosuz Hoparlör
Free Sound
Kablosuz Hoparlör
• Müziğe duyarlı LED ışık ambiyansı
• Güçlendirilmiş bass ve titreşimsiz ses kalitesi
Polosmart
Akıllı Saat
• Şarj süresi: 2 saat
• Çalışma süresi: 5-7 gün
Hometech
Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh
• Hafif kasa
• A+ yüksek kaliteli polymer pil
Hometech
Elektronik İhtiyaç Çantası
• Portatif Taşıma Çantası
• 10.000 mAh Powerbank