Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesinde DEV FIRSAT

aktüel indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesinde DEV FIRSAT

aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Her kesime hitap eden market zinciri sağladığı indirim fırsatları ile vatandaşların ilgi odağı oluyor. Bugün elektrikli mutfak aletleri, zücaciye ürünleri, televizyon, ev tekstili ürünleri, akıllı cep telefonu gibi ürünler öne çıkıyor. Peki; ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 4 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

Giriş Tarihi: 4.9.2020 07:17 Son Güncelleme: 4.9.2020 07:18 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesinde DEV İNDİRİM!

Cuma gününün gelmesi ile birlikte aktüel ürünler listesi de satışa çıkıyor. Marketlerde yerini alacak olan indirimli ürünler dar gelirliden her ekonomiye kadar vatandaşlara hizmet sunuyor. Bu hafta ürünler kataloğunda; Oppo A5 2020 Cep Telefonu, Dijitsu 42" FHD Uydu Alıcılı TV, Arnica Cyclone Elektrikli Süperge, Fakir Erkek Bakım Seti, Corby Smart Drone, Starcom Nostaljik Büyük Boy Radyo gibi pek çok birbirinden güzel ürün bulunuyor. İşte BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesi!

BİM 4 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içerisinden kataloğu tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesinde DEV İNDİRİM!

Kumtel Turbo Fırın - 239 TL, Mini Tost Makinası - 129 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesinde DEV İNDİRİM!

Dijitsu 24 inç FHD uydu alıcılı Tv

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesinde DEV İNDİRİM!

Oppo Cep Telefonu A5 2020

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesinde DEV İNDİRİM!

Arnica elektrikli süpürge

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesinde DEV İNDİRİM!

Starcom
Nostaljik Radyo Büyük Boy

• Pil ile çalışabilme
• Kablosuz Hoparlör

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesinde DEV İNDİRİM!

Free Sound
Kablosuz Hoparlör

• Müziğe duyarlı LED ışık ambiyansı
• Güçlendirilmiş bass ve titreşimsiz ses kalitesi

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesinde DEV İNDİRİM!

Polosmart
Akıllı Saat

• Şarj süresi: 2 saat
• Çalışma süresi: 5-7 gün

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesinde DEV İNDİRİM!

Hometech
Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh

• Hafif kasa
• A+ yüksek kaliteli polymer pil

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesinde DEV İNDİRİM!

Hometech
Elektronik İhtiyaç Çantası

• Portatif Taşıma Çantası
• 10.000 mAh Powerbank

ARKADAŞINA GÖNDER
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! BİM 4 Eylül aktüel ürünler listesinde DEV FIRSAT
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA