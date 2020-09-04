Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da altın görünümlü heykellerle dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı

'da altın görünümlü heykellerle dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı

'nın Orhangazi ilçesinde, tarlasına önceden gömdükleri küp içindeki altın görünümlü heykelleri gösterip "Bahçende define var." diyerek, bunları yurt dışına satma vaadiyle kandırmaya çalışan iki kişi, yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 18:21 ABONE OL
Bursa'da altın görünümlü heykellerle dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı

İlçeye bağlı Heceler Mahallesi'nde, kendilerini Mehmet ve Emin olarak tanıtan iki kişi, M.T'ye (63), zeytin bahçesinde define olduğunu söyledi.

Küp içindeki 3 altın heykeli yurt dışına satma vaadiyle M.T'den para almaya çalışan iki kişinin duyumunu alan jandarma ekipleri, harekete geçti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü 1. ve 2. JASAT ekipleri ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinden oluşan özel bir ekip kuruldu.

Operasyonda, E.T. ve İ.G, M.T'yi dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 27 BKU 90 plakalı araç ile Gaziantep'ten geldiği ve suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da altın görünümlü heykellerle dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA