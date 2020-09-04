Çalındı sandığı aracı 3 yıl sonra yediemin deposundan çıktı!

Yıllar önce çalındığını düşündüğü aracının kendisine gelen ihtarnameyle yediemin deposunda olduğunu öğrenen genç adam, aracın birikmiş borcu ödenmediği için icra yoluyla aracının satışa çıkacağını öğrenince ikinci kez şok yaşadı. Orhan Yıldırım, 25 Temmuz 2017 günü İstanbul Bağcılar'da idi. Özel bir işi nedeniyle aracını park eden genç adam, döndüğünde aracını yerinde bulamadı. Aracının çalındığını düşünen Orhan Yıldırım Bağcılar Polis Merkezi'ne başvurarak aracının çalındığını ihbar etti.

ARACINDAN YILLAR SONRA HABERDAR

Aradan üç yıl geçti… Orhan Yıldırım'ın ikametine bir icra tebligatı geldi. Tebligatta yediemin deposunda bulunan aracın borcunun biriktiği, bu nedenle borçlarının tahsili için aracın icra yoluyla satışa çıkarılacağı yazıyordu.

YILLARDIR HABERSİZİM

Tebliğ sonrası büyük bir şaşkınlık yaşayan genç adam, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aracının yıllar önce çalındığını düşündüğünü, bunun için suç duyurusunda bulunduğunu, aracının yediemin deposunda bulunduğuna dair kendisine bir tebliğ yapılmadığını belirten Yıldırım, "Biriken borç için yediemin görevlileri ile görüştüm. Fakat ücret konusunda anlaşamadık. Aracımı halen alamadım. Aracıma baktığımda ise yıllardır bakımsızlıktan büyük bir hasar oluşmuş, koltuklar sökülmüş ve aküsü paramparça olmuş" dedi.

HURDAYA DÖNMÜŞ

Yıldırım aracının o tarihte yediemin görevlilerine teslim edildiğine dair kendisine bir tebligat yapılmadığını, bu nedenle mağdur olduğunu ve olayda kusurlu olan görevlilerin cezalandırılması isteyerek savcılığa şikâyetçi oldu.