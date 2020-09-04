Çırağan Caddesi'nde asırlık ağacın kırılan dalı taksi durağının üzerine düştü

Ağaç devrildi ama Allah'tan kimse geçmiyordu. Çok büyük tesadüf. Taksi durağı ve araç kurtardı diğer arabayı. Burada çok yoğun bir yaya geçişi oluyor. Sabah saati olduğu için Allah'tan kısmet yani, kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.