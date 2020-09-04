Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte adım adım Cuma namazı kılınışı!

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namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte adım adım kılınışı!

Mübarek gününün gelmesi ile birlikte kılınışı da araştırılır hale geldi. Vatandaşlar bugünü ibadet ederek geçirecek ve eller semaya açılacak, namazlar kılınacak. Hal böyle olunca Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı da araştırılır hale geliyor. Peki; Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte adım adım !

Giriş Tarihi: 4.9.2020 09:28 Son Güncelleme: 4.9.2020 09:28 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte adım adım Cuma namazı kılınışı!

gününün gelmesinin ardından vatandaşlar büyük bir mutluluk ve huzur yaşıyorlar. Bugünün anlam ve önemine özel kılınışı da merak edilmeye başlandı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilerek camilerde namaz kılınabilecek. Peki; Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte adım adım !

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarıyla Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar şöyle;

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte adım adım Cuma namazı kılınışı!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte adım adım Cuma namazı kılınışı!

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra namazının farzı tamamlanmış olur.

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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte adım adım Cuma namazı kılınışı!
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