Dr. Demirhan: Son 40 yılın en sıcak yazını geçirdik

Sel ve su baskınlarına yönelik uyarılarda da bulunan Demirhan, "Batı Karadeniz'de de yine yağış bekleniyor. Fakat gece saatleri itibariyle bu yağışın batı Karadeniz'de biraz daha kuvvetlenmesini bekliyoruz. Özellikle Düzce, Zonguldak ve Bartın civarlarına dikkat edilmeli. Bu bölgelerde su baskını ve sellerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu yağış gök gürültülü sağanak yağış olacaktır. Dolayısıyla bir yangına da sebebiyet verebilir. Bu yüzden buna da dikkat etmek gerekli" diye konuştu.

Dr. Deniz Demirhan, "Sıcak bir yıl geçiriyoruz. Aylar sıcak tamamlanıyor. 2020 Ocak ayını en sıcak ay olarak geçirdik. Fakat Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında da ikinci en sıcak ayları yaşadık. 2020 yılı yine bir rekora imza attı. Yaz aylarında yine mevsimsel ortalamaların üzerinde bir sıcaklık değeri vardı. Ve şöyle bir analiz de var. Yüzde 95 ihtimalle 2020 yılı global ortalamalarda en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor şu anda. Yani 2020 yılına biz sıcak başladık ve aynen öyle devam ediyoruz" dedi.



"HAFTA SONU KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT"

Hafta sonu sıcaklıkların düşeceğini, yeni haftayla birlikte ise yeniden artacağını belirten Dr. Demirhan, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Evet Eylül ayı sıcak başladı. Ağustos ayı da çok sıcak bir aydı aslında. Bunun devamını yaşadık biz. Eylül'ün 1'i ile 3'ü arasında Basra'dan bir alçak basıncın etkisi altındaydık. Bu da bu tarihlerde yurdumuzu mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklara ulaştırdı. Fakat sıcaklıklar hafta sonu itibariyle özellikle Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesinde sıcaklıkların 3-4 derece düşmesini bekliyoruz. Daha doğrusu mevsim normallerinde olmasını bekliyoruz. Yağışın oluşma ihtimali çok yüksek. Çünkü yukarı seviyede bir soğuk hava dalgasının etkisindeyiz şu an. Ve önümüzdeki iki gün boyunca da devam edecektir. Marmara bölgesinde özellikle İstanbul'da Anadolu yakasında bu akşam saatleri itibariyle yağış başlayabilir."

Sel ve su baskınlarına karşı ise uyarılarda bulunan Demirhan, "Batı Karadeniz'de de yine yağış bekleniyor. Fakat gece saatleri itibariyle bu yağışın batı Karadeniz'de biraz daha kuvvetlenmesini bekliyoruz. Özellikle Düzce, Zonguldak ve Bartın civarlarına dikkat edilmeli. Bu bölgelerde su baskını ve sellerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu yağış gök gürültülü sağanak yağış olacaktır. Dolayısıyla bir yangına da sebebiyet verebilir. Bu yüzden buna da dikkat etmek gerekli" dedi.

"HİSSEDİLEN SICAKLIK 39-40 DERECEYE KADAR ÇIKACAK"

Hafta başından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin altını çizen Dr. Deniz Demirhan, "Fakat Pazartesi itibariyle artık sıcaklıkların yeniden artmasını bekliyoruz. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar yine pazartesi günü itibariyle artacaktır. Çok yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde olabilir sıcaklıklar. Yani yine geçen haftaki gibi 34-35 dereceler ölçülecektir fakat hissedilen sıcaklık 38-39 dereceye kadar çıkabilir. Çünkü nem yüzde 50 civarında. Yüzde 50 ile 90 arasında nem bekleniyor. Bu nedenle nemden dolayı hissedilen sıcaklık artacaktır" şeklinde konuştu.

"11 ile 16 SAATLERİ ARASINDA KAPALI MEKANLARI TERCİH EDİN"

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Demirhan, "Bugünlerde biraz dikkatli olmakta fayda var. Eğer sıcaklık değişimlerine çok uyum sağlayabilecek bir yapınız yoksa, zayıf bir bünyeniz varsa ya da yaşlı olan kişilerin saat 11.00 ile 16.00 arasında iç mekanlarda kalmalarını tavsiye ediyorum. Açık renk kıyafetler giyilmesini, fazla su tüketilmesini ve hafif yiyecekler yiyilmesini tavsiye ediyorum" uyarılarında bulundu.

"BU AYDA BU SICAKLIK İLGİNÇ"

Serinlemek için Sarıyer sahilde denize giren Murat Kaya, "Bu mevsimde bu havanın olması çok güzel tabii. Serinlemek için geldim, yıllık iznimi değerlendiriyorum. Haftaya daha sıcak olacak ama ben iş başı yapıyorum. Burada olsaydım kesin gelirdim. Ama yaz güzeldir, kıştan daha iyidir" ifadelerini kullandı.



"SAHİL SERİN OLUYOR, SICAKLIKLARI HİSSETMİYORUZ"

Yine serinlemek için Emirgan sahili tercih eden Yavuz Çakır, "Burası gördüğünüz gibi çok güzel gördüğünüz gibi. Aşırı bir sıcak etkilemiyor. Zaten sabah erken saatlerde geliyoruz buraya. Akşama kadar buradayız. Devamlı buraya geliriz. Evet havalar çok sıcak ama burası çok serin oluyor" dedi. Cemal Özer ise, "Burada sıcaklık değil 40 dereceyi, 30 dereceyi bile bulmuyor. Hep esiyor burası. Genelde buraya geliyoruz. O yüzden bu sene sıcaklıklardan hiç etkilenmedim desem doğru olur" şeklinde konuştu.