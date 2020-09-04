Emrah Serbes’in eniştesi hakkında flaş suç duyurusu! “Suçlu olduğu anlaşılmasın diye olay yerinden götürdü”

Yazar ve senarist Emrah Serbes, bir arkadaşıyla birlikte Bodrum'a giderken 22 Eylül 2017'de İzmir Torbalı'da bir araca arkadan çarpmış ve araçtaki Ayhan Özçelik, eşi Nilgün Özçelik ve kızları Zeynep Özçelik (16) hayatını kaybetmişti.



Kazadan sonra Serbes'in yanındaki arkadaşı Kenan Doğru, direksiyonda kendisinin olduğunu belirterek teslim olmuştu. Daha sonra direksiyon başında Serbes'in olduğu ortaya çıkmıştı. Kazadan yaklaşık bir hafta sonra Serbes sosyal medyada bir mektup yayımlayarak suçunu itiraf etmişti. İtiraf ardından Serbes tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Serbes, yapılan yargılama sonucunda 13 yıl 4 ay hapse çarptırılmıştı. Kenan Doğru da 'suçu üstlenme' suçundan 1 yıl hapse mahkum edilmişti.

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ENİŞTE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Müşteki avukatı Serbes'in olaydan hemen sonra kaza yerinden götürülmesine ilişkin ona yardım eden şüpheli enişte Kıvanç Nart hakkında suç duyurusunda bulundu. Müşteki Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Mustafa Tırtır tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, olayın asıl faili olan Emrah Serbes'in fiili gerçekleştirdikten sonra delilleri karartmak amacıyla alkollü olduğunun tespit edilememesi için kendi yerine suçu üstlenmek üzere Kenan Doğru'yu bıraktığı kaydedildi. Emrah Serbes'in olaydan hemen sonra kaçtığı için kendisine o an alkol muayenesi yapılamadığı belirtildi.

"FAİL OLDUĞUNU BİLMESİNE RAĞMEN YARDIM ETTİ"

Dilekçede, çekici aracı çekmeye giden tanığın boş bira şişeleri ve viski kutuları gördüğünü beyan ettiği, ambulans görevlisinin de Serbes'in ambulansa bindiğinde alkol kokusu aldığını söylediği anlatıldı.





Suç duyurusunda, şüpheli Kıvanç Nart'ın Emrah Serbes'in fail olduğunu bilmesine rağmen ona yardım ederek kaza yerinden uzaklaşmasını ve alkollü olduğunun tespit edilmesini engellediği belirtildi. Emrah Serbes'in olayın ertesi günü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı İktisadi İşletmesi'ne eniştesi olan Kıvanç Nart ile birlikte acil servisten giriş yaptığı ve 27 Eylül 2017 tarihine kadar burada kaldığı belirtildi.

EL YAZISI VE RAPOR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Emrah Serbes'i hastaneye eniştesi olan şüpheli Kıvanç Nart götürdüğü, doktor tarafından el yazısı ile alınan notlara göre şüpheli Kıvanç Nart'ın hastanedeki beyanında yaşananları şu şekilde anlattığı kaydedildi: "Sabaha karşı dün kaza yapmışlar. Sabah bizi aradı. 'Kaza yaptım' beni hastaneye götürün dedi. Ağlıyor, eli ayağı titriyor, huzursuz, endişeli ne olacak diye sorup duruyor. Kazadan sonra hiç uyumadı. Hiç bu kadar tedirgin görmemiştim."

Dilekçede, hastane tarafından hazırlanan raporda da "Gümüşlüğe giderken kaza yaptığını ifade ediyor. Başka bir arabaya çarpmış. 'Nefes almakta zorlanıyorum. Gözümün önünden gitmiyor. … Kazada ölenler oldu, yaralılar var' şeklinde söylemleri var" yazdığı belirtildi.





Hem not hem de raporda Emrah Serbes'in kazayı yapan kişi olduğunu Kıvanç Nart'ın bildiği kaydedildi. Emrah Serbes'in kazadan sonra kendisine yardımcı olacağını düşündüğü için şüpheliyi aradığı, olayın aslını o heyecanla ilk aradığı kişi olan Kıvanç Nart'a anlattığı ifade edildi. Nart'ın olayın tüm gerçeklerini bilmesine rağmen Serbes'i olay yerinden uzaklaştırdığı belirtildi.

CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Dilekçede, "Kazadan sonra hiç uyumadı' cümlesi ise, aslında kaza anından sonra şüphelinin sürekli Emrah Serbes'in yanında olduğunu ve suçluyu kayırmak ve suç delillerini ulaşılmasını engellemek amacıyla yanında bulunduğunu göstermektedir. Şüpheli Kıvanç Nart, Emrah Serbes'i olay yerinden kaçırararak onun hakkında araştırma ve soruşturma yapılmasını engellemiştir. 'Suçluyu Kayırma' suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" denildi.



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