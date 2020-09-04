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Eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın: Benim elim tetiğe değmedi

'da, kendisini darbettiğini öne sürdüğü eşi 'i (33) pompalı tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özbek'in ifadesinde; elinin tetiğe hiç değmediğini, kıskançlık nedeniyle tartıştıkları kocasının tüfeği eline zorla verdiğini ve namluya da 3 kez vurunca silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 09:34 Son Güncelleme: 4.9.2020 09:43 ABONE OL
Eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın: Benim elim tetiğe değmedi

Olay, önceki gün, merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi 1002 Sokak'ta meydana geldi.

Eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın: Benim elim tetiğe değmedi

Evli ve 2 çocukları olan Fikriye ve çifti, gece kıskançlık nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda, iddiaya göre, darbedilen , çocukları da evdeyken kocasına ait pompalı tüfekle Hakan Özbek'e ateş açtı.

Eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın: Benim elim tetiğe değmedi

Özbek, göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, silah sesine çiftin çocuğu ve komşuları da uyandı. , ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın: Benim elim tetiğe değmedi

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından 'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 'in, olay gecesi yakınlarına, "Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti" dediği ve polise ise öldürme amaçlı ateş etmediğini söylediği öğrenilirken, emniyetteki ifadesinde de tüfeği eşinin zorla eline tutuşturduğunu belirttiği ortaya çıktı.

Eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın: Benim elim tetiğe değmedi

'NAMLUYA 3 KEZ VURDU, TÜFEK ATEŞ ALDI'

'in, emniyette verdiği ifadesinde, "Eşim çok kıskanç, aramızda sürekli şiddetli geçimsizlik var. Olay gecesi evde alkol aldı. Kıskançlık meselesi yüzünden tartıştık.

Eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın: Benim elim tetiğe değmedi

Sıkıntılı bir pompalı tüfeği var. Onu alıp bana doğrultarak, 'Seni öldüreceğim' dedi. Sonra ağzında mermi olan tüfeği zorla benim elime tutuşturdu. 'Beni vuracaksın' dedi. Böyle bir şey yapamayacağımı söyledim ancak tüfeği kendi göğsüne dayayıp 'Ben bu tüfeğin huyunu biliyorum' dedi ve namluya 3 kez vurdu.

Eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın: Benim elim tetiğe değmedi

Tüfek ateş aldı. Benim elim tetiğe hiç değmedi" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen , çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmekten tutuklandı.

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Eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın: Benim elim tetiğe değmedi
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