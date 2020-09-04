Eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın: Benim elim tetiğe değmedi

Sıkıntılı bir pompalı tüfeği var. Onu alıp bana doğrultarak, 'Seni öldüreceğim' dedi. Sonra ağzında mermi olan tüfeği zorla benim elime tutuşturdu. 'Beni vuracaksın' dedi. Böyle bir şey yapamayacağımı söyledim ancak tüfeği kendi göğsüne dayayıp 'Ben bu tüfeğin huyunu biliyorum' dedi ve namluya 3 kez vurdu.