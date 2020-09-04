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Evlerinde çalışan 2 işçiyi öldüren baba-oğul başka bir planlarken yakalandı

Ormanlık alanda cesetleri bulunan 2 işçinin katili baba ile oğlu yakalandı. Bir buçuk ay önce 'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde tadilat yaptıkları evde öldürülüp, cesetleri ormanlık alana gömülen 28 yaşındaki Salim Çatma ve 34 yaşındaki Soner Çatma'nın katil zanlısı olarak aranan Serkan A. ve babası İsmail Serkan A. ile kaçmalarına yardım ettiği ileri sürülen Erkan Ö., 'da yeni bir planlarken yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 16:50 Son Güncelleme: 4.9.2020 17:11 ABONE OL
Evlerinde çalışan 2 işçiyi öldüren baba-oğul başka bir cinayet planlarken yakalandı

İKİ İŞÇİ ORTADAN KAYBOLDU!

Olay, 18 Temmuz günü Çaycuma'ya bağlı Nebioğlu Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı köyden olan Salim Çatma ve Soner Çatma isimli işçiler, ortadan kayboldu. Ailelerin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, evde inceleme başlattı.

Evlerinde çalışan 2 işçiyi öldüren baba-oğul başka bir cinayet planlarken yakalandı

DUVARDA KAN DAMLALARI TESPİT EDİLDİ

Yeni tadilat yapılan evin bir odasında duvarlara yeni alçı çekildiğini belirleyen ekipler, duvarda kan damlası tespit etti. Evdeki 7 şüpheli gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüpheliler, cinayeti itiraf etti. Alınan ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda yapılan kazıyla Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetleri bulundu. Evde yapılan aramalarda ise silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Evlerinde çalışan 2 işçiyi öldüren baba-oğul başka bir cinayet planlarken yakalandı

ÖNCE ÖLÜRDÜ SONRA EŞİNİ ARAYIP 'İŞE GELMEDİ' DEDİ

Yapılan sorgulamalara göre, Salim Çatma ve Soner Çatma, tadilat sırasında evde gizlenmiş halde yüklü miktarda uyuşturucu buldu. İddiaya göre 2 işçi, uyuşturucunun bir miktarını çaldı.

Evlerinde çalışan 2 işçiyi öldüren baba-oğul başka bir cinayet planlarken yakalandı

ÖNCE AYAĞINDAN VURDU

Uyuşturucunun çalındığını fark eden Serkan A., silahla tehdit ettiği Salim Çatma ve Soner Çatma'ya uyuşturucunun yerini sordu. Soner Çatma'yı ayağından vuran Serkan A., daha sonra 2 işçiyi, "Kimse benim malımı çalamaz" diyerek öldürdü.

Evlerinde çalışan 2 işçiyi öldüren baba-oğul başka bir cinayet planlarken yakalandı

CESETLERİ TRAKTÖRE YÜKLEYİP...

İşçilerin cesetleri traktöre yüklendikten sonra ormanlık alana gömüldü. Serkan A., Soner Çatma'nın eşini arayarak, "Soner işe gelmedi, evde mi?" diye sordu. Çatma'nın eşini 2 gün oyalayan Soner A. ve babası İsmail A., kadının kayıp ihbarında bulunması üzerine kaçtı.

Evlerinde çalışan 2 işçiyi öldüren baba-oğul başka bir cinayet planlarken yakalandı

BİR CİNAYET DAHA PLANLARKEN YAKALANDILAR

Jandarma, katil zanlısı Serkan A. ve baba İsmail A.'yı yakalamak için çalışma başlattı Teknik ve fiziki takip sonunda jandarma, baba-oğulun 'da yeni bir planladıkları bilgisine ulaştı.

Evlerinde çalışan 2 işçiyi öldüren baba-oğul başka bir cinayet planlarken yakalandı

KAÇMALARINA YARDIM EDEN DE YAKALANDI

Alaplı ilçesinde olduğu tespit edilen İsmail A. ve Serkan A. ile kaçmalarına yardım ettiği ileri sürülen Erkan Ö. yakalandı. 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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Evlerinde çalışan 2 işçiyi öldüren baba-oğul başka bir cinayet planlarken yakalandı
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