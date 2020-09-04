Evlerinde çalışan 2 işçiyi öldüren baba-oğul başka bir cinayet planlarken yakalandı

DUVARDA KAN DAMLALARI TESPİT EDİLDİ

Yeni tadilat yapılan evin bir odasında duvarlara yeni alçı çekildiğini belirleyen ekipler, duvarda kan damlası tespit etti. Evdeki 7 şüpheli gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüpheliler, cinayeti itiraf etti. Alınan ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda yapılan kazıyla Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetleri bulundu. Evde yapılan aramalarda ise silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.