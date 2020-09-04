Evrim Alasya kimdir? Kırmızı Oda’nın Meliha’sı Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

Ekranlara ve izleyiciye bugün ilk bölümüyle merhaba diyen Kırmızı Oda dizisinde rol alan oyuncularla ilgili detaylar diziyi seyreden vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda dizide Meliha isimli bir karakteri canlandıran Evrim Alasya'nın biyografik bilgileri ve tüm ayrıntılar merak edilerek Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularıyla araştırılıyor. Peki, Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Tecrübeli oyuncu Evrim Asyalı biyografisi ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;
Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Rahmetli Zeki Alasya ile bir akrabalığı yoktur. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.
Çimentaş Spor Kulübü'nde Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan lisanslı sporcuydu. Beş yaşındayken ritmik jimnastiğe başlayan Evrim Alasya, lise yıllarında başarılı bir ritmik jimnastikçiyken tiyatroya gönül vererek 1997 yılında bitirdiği liseden sonra Konak Belediye Tiyatrosu'nun kursuna kaydını yaptırdı.
2 yıl sonra da girdiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar bölümünün ardından2003 yılında Pınar çocuk tiyatrosuyla mesleğe başladı. 2003 yılında Pınar çocuk tiyatrosunun İstanbul şubesinde görev yapmak için İstanbul'a geldi ve 2006yılına kadar çocuk tiyatrosunda çalıştı. 2006 yılından sonra da Zuhal Olcay veHaluk Bilginer tarafından 1999 yılında kurulan Oyun Atölyesi'nde çalışmaktadır.
2003 - 2005 yılları arasında "Bir İstanbul Masalı" adlı dizide küçük bir rolde oynayarak dizi oyunculuğuna başladı. Dizinin başrollerinde Mehmet Aslantuğ,Ahu Türkpençe, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Perçin,İsmail Hacıoğlu, Ozan Güven oynamıştı.
2010 yılında Gönülçelen dizisinin cilveli şarkıcısı "Balçiçek" rolünü canlandırırkenTuba Büyüküstün, Cansel Elçin, Onur Saylak, Günay Karacaoğlu, Ayda Aksel, İlhan Şeşen, Yasemin Çonka, Begüm Kütük Yaşaroğlu ile birlikte oynadı.
Muhteşem Yüzyıl isimli dizide 58. bölümde Nebahat Çehre'ye olan benzerliği nedeni ile onun gençliğini canlandırdı.
Evrim Alasya, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ekin Koç, Ayça Bingöl, İlker Kızmaz ve Tolga Sarıtaş olan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır.
Evrim Alasya, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelenyönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizide "Güneş" karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhangibi isimler yer almaktadır.
Pınar Çocuk Tiyatrosunda Rol aldığı Oyunlar:
Oyun Atölyesindeki Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :
Filmleri ve Dizileri :