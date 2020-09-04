Evrim Alasya kimdir? Kırmızı Oda’nın Meliha’sı Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

Ekranlara ve izleyiciye bugün ilk bölümüyle merhaba diyen Kırmızı Oda dizisinde rol alan oyuncularla ilgili detaylar diziyi seyreden vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda dizide Meliha isimli bir karakteri canlandıran Evrim Alasya'nın biyografik bilgileri ve tüm ayrıntılar merak edilerek Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularıyla araştırılıyor. Peki, Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli?

EVRİM ALASYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tecrübeli oyuncu Evrim Asyalı biyografisi ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;