Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı ağustos ayı ödemeleri vatandaşlar tarafından gündem maddesi haline geldi. Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destek ödeneğinden faydalanabiliyor. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere? İşte detaylar…

EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Eylül ayının gelmesiyle beraber evde bakım maaşı için de bekleyiş başladı. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor…