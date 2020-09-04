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Eylül ayı ne zaman yatacak, yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için Eylül ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte 4 Eylül 2020 evde bakım maaşı yatan iller ve sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 4.9.2020 14:26 ABONE OL
Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

ağustos ayı ödemeleri vatandaşlar tarafından gündem maddesi haline geldi. Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destek ödeneğinden faydalanabiliyor. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere? İşte detaylar…

EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Eylül ayının gelmesiyle beraber evde bakım maaşı için de bekleyiş başladı. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor…

Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

4 Eylül 2020 tarihi itibarıyla maaşlar henüz hiçbir ilde yatırılmadı.

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Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi!
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