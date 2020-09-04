Eylül Mira bebeğe çamaşır sulu işkence yapmıştı! Suçunu mektupla itiraf etti...

ÇOCUĞUM ŞU ANDA ELİNİ KULLANAMIYOR

Duruşmada konuşan baba Eray Korucu, "Sanık, cezaevinden annesine mektup göndermiş. Bu mektuplarda suçunu itiraf ederek, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söylemiş. Çocuğum şu anda elini kullanamıyor. Ben sanıktan boşandım, şikayetçiyim." İfadelerini kullandı. Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi. Söz alan sanık avukatı da müvekkilinin 20 aydır tutuklu olduğunu, 9 aydır rapor alınamadığını ve tutuklulukta geçen sürenin dikkate alınarak sanığın tahliye edilmesini talep etti. Tutuklu sanık Ezgi Korucu da "Tahliyemi istiyorum" dedi.