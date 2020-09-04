İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Fuhuşa Yer Temin Etmek" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Kasım 2019'da Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde bulunan bir adreste fuhuşa yer temin etmek suçundan hakkında adli işlem yapılan Ayseren T. (35) isimli şahsın, fuhuş yaptırmaya devam ettiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine 4 Eylül 2020 günü adrese operasyon düzenlendi.

Fuhuş operasyonunda rüşvet teklifi! Hem suçlu hem pişkin | Video

Takibe alınan adrese gelen yabancı uyruklu bir şahısla yapılan görüşmede Ayseren T. isimli şahısla irtibatlı olduğu ve fuhuş amaçlı adrese geldiği öğrenildi. Çalışmaların devamında şüpheli şahsın talebi ile birlikte aynı mahallede bulunan başka bir adreste 6 şahıs ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ayseren T. isimli şüpheli şahsın kendilerini bırakmaları karşılığında görevlilere haftalık 500 Dolar rüşvet ödemeyi teklif ettiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan 7 şüpheli şahıstan 6'sı hakkında "Fuhuş" konusundan idari işlem yapıldı.

Ayseren T. isimli şahıs ise "Rüşvet" ve "Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi.

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