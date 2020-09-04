Grip aşısında talep patlaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle, grip aşısına olan talep geçen yıla oranla yüzde 90 arttı. Aşının koronavirüse karşı etkili olduğunu duyan vatandaşlar, sonbaharı beklemeden grip aşısı olmak için eczanelere akın etti. Vatandaşların, ekimde getirilmesi planlanan aşıyı alabilmek için ön talep listeleri oluşturup isimlerini kayıt ettirdiği bildirildi. Grip aşısını ABD ve Fransa'dan ithal eden Türkiye'ye aşıların ekim başında gelmesinin beklendiğini belirten İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, kronik hastalar için Sağlık Bakanlığı'nda yeterli aşı olduğunu fakat normal hastalar için zatürre ve grip aşısının talepleri karşılayacak oranda olmadığını söyledi.Sarıalioğlu, "Türkiye geçen yıl 1 milyon 300 bin grip aşısı ithal etmişti. Sağlık Bakanlığı'nın pandemi süreci ve artan talep doğrultusunda bu sayıyı artıracak şekilde bir uygulamaya gitmesini bekliyoruz. Bakanlığın elinde zatürre aşısı çocuklar ve kronik hastalar için yeterli miktarda aşı olduğu bildirildi. Fakat önümüzdeki kış günü normal sağlıklı vatandaşlar zatürre aşısı almak istediklerinde talebi karşılayacak aşı yoktur. Bize göre bütün risk gruplarının bu aşıyı olması gerekiyor. 20 milyon aşı olması gereken nüfus var. Geçen yıl grip aşısı 74 TL'den satılmıştı. Fazla olduğu için artış olabilir" dedi. Eczacı Gülden Sayit, "Geçen yıl birkaç tane talep gelirken bu koronavirüs nedeniyle 10 kişiden 9'u grip ve zatürre aşısını soruyor. Ekimde geleceği söylendiğinde ise ön talep listesine isimleri yazılıyor. Günde en az 10 kişi soruyor" derken, eczacı Ali Oğuz Kağan Dabazoğlu ise, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, geniş çaplı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Öncelikle kronik hastalar ve çocuklar için aşının yapılacağı diğer normal hastalanacak ve talepte bulunacaklar için aşının özellikleri anlatıldı. Öncelikle 65 yaşüstü, KOAH hastaları, astım hastalarının aşı önceliğinin olduğu kaydedilmiştir" ifadelerini kullandı.UZM. Dr. Tuğçe Hürkal / İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı: "Aşılar sayesinde hastalıklara karşı bağışıklık kazanan kişilerin, Kovid-19'a yakalandıklarında bunu daha kolay atlatabileceklerini biliyoruz. Bağışıklık sistemimiz, çok cephe yerine tek cephede savaşmış oluyor. Her geçen sene virüslerin insanlar üzerindeki hasar gücü artıyor. Bizler de önlemlerimizi özellikle risk grubundaki kişileri aşılayarak alıyoruz. Çünkü korumanın temel yolunun aşılamadan geçtiğini biliyoruz. Mevsimsel gripler (influenza A/B, coronavirüs, adenovirüs vb...) özellikle okulların açılması, havaların soğumasıyla kapalı ortamlara geçişle artmaya başlayacak."