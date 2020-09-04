Güneş'in manyetik alanı görüntülendi

Almanya'nın GREGOR Teleskobu, Güneş'in manyetik alanını yüksek çözünürlükte görüntüleyerek bir ilke imza attı. "Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Kanarya Adaları'ndaki Teide Gözlemevi'nde bulunan teleskobun yenilenen haliyle kaydettiği fotoğraflar, teleskobun bilimsel operasyonlarını yürüten Leibniz Güneş Fiziği Enstitüsü tarafından yayımlandı.

MISIR PATLAĞINA BENZİYOR

Fotoğraflarda Güneş'in renk yuvarı ve ışık yuvarı tabakaları arasındaki mısır patlağını andıran oluşumlar ve manyetik fırtınaların yol açtığı Güneş lekesi boşlukları dikkati çekiyor.

EN KALİTELİ GÖRÜNTÜYİ ELDE ETMESİ İÇİN TASARLANDI

Projeye öncülük eden Güneş fizikçisi Lucia Kleint, 2018'de başlayan yenilemelerle teleskobun optik, mekanik ve elektronik aksamlarının en kaliteli görüntüyü sağlayacak şekilde geliştirildiğini kaydetti.

2012'de hizmete giren teleskop, Avrupa'nın en büyük, Big Bear Gözlemevi ve Mcmath-Pierce Teleskobunun ardından dünyanın üçüncü büyüğü olarak biliniyor.

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