Son dakika haberi: Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme

Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Keşke o gün ben ölseydim" dedi. Sanık Erhan Kurdal ise savunmasında "Söyleyecek çok bir şey yok. Tabii ki çok pişmanım. Allah ailesine sabır versin Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.