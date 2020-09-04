Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi: 'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme

İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül 2019'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki 'ı bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, sanıkların son savunmaları alındı. Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında her iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 15:46 Son Güncelleme: 4.9.2020 15:48 ABONE OL
Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal getirildi. Maktül 'ın annesi Hanife ve babası Mehmet Ayar da duruşma salonunda hazır bulundu. Söz verilen şikayetçi anne Hanife Ayar, "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Şikayetim devam etmekte. Çocuğumun kanı yerde kalmayacak inşallah. Öyle temenni ediyorum" dedi.

Halit Ayar'ı cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş

Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme

SON SAVUNMALARI ALINDI

Duruşmada sanıklar da son savunmalarını yaptı. Sanıklardan Emra Yaşar "Sadece olayı ayırmak istemiştim. Bunu yaparken ilk karşı taraf vurdu. Beni öldürecekler diye korkuya kapıldım.

Taksim'deki cinayetten yeni görüntüler! İTÜ mezunu gencin öldürüldüğü olay kameralara böyle yansıdı

Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme

Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Keşke o gün ben ölseydim" dedi. Sanık Erhan Kurdal ise savunmasında "Söyleyecek çok bir şey yok. Tabii ki çok pişmanım. Allah ailesine sabır versin Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.

Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme

İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki 'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında her iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA