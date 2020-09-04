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Haraç çetesi, köylüleri Tunus ve Cezayirli gelin vaadiyle dolandırmış

'de, köylüleri haraca bağlayan 2'si kadın 9 kişilik çetenin, evlenmek isteyen erkekleri, Cezayir ve Tunus'tan getirecekleri kadınlarla evlendirecekleri vaadiyle dolandırdığı ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 12:21 Son Güncelleme: 4.9.2020 12:21 ABONE OL
Haraç çetesi, köylüleri Tunus ve Cezayirli gelin vaadiyle dolandırmış

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çan ilçesi ile bağlı köylerinde vatandaşları haraca bağlayan çetenin peşine düştü. Tehdit ile para aldıkları vatandaşlara ayrıca zorla senet imzalattıkları saptanan çeteye yönelik Çanakkale ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda çete lideri A.K. ile H.K., R.K., M.Ö., A.E., R.D., B.K. ve M.K. ile E.K adlı kadınlar gözaltına alındı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda senet, bir miktar uyuşturucu, 1 av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirildi.

ARALARINDA TÜRKÇE ÖĞRETMENİ DE VAR

Sorgularında çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıkan çete üyelerinin, özellikle köylerde yaşayan erkekleri, Tunus ve Cezayir'den getirecekleri kadınlar ile evlendirecekleri vaadiyle dolandırdıkları belirlendi. Evleneceklerini düşünen erkeklerin başlık parası olarak verdikleri paraları M.K ve E.K. adlı kadın üyelerinin banka hesaplarına yatırttığı saptanan şüphelilerden B.K.'nin Tekirdağ'da Türkçe öğretmenliği yaptığı öğrenildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Haraç çetesi, köylüleri Tunus ve Cezayirli gelin vaadiyle dolandırmış
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