İki ayrı ilçede binaların camları düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler ve Şişli'de iki ayrı binadan düşen camlar dehşet saçtı. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. İlk olay Bahçelievler Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İddialara göre rezidansa kiralık ev bakmak için gelen 42 yaşındaki grafiker Soner Elveren'in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü. Ağır yaralanan Elveren olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 6 yaşında bir erkek çocuğu sahibi Elveren Maltepe Küçükyalı'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Elveren'in eşi Neslihan Elveren davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Şişli'de de Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen Şerafettin Ö.'nün başına 10 katlı bir otelin çatı katından pencere camı düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen camın kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan Ö. hastaneye kaldırıldı. Şerafettin Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.