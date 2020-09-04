İstanbul'da corona virüs tedbirleri denetimi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda yapılan denetimlerde, ticari taksiler, pazar yerleri, toplu taşıma araçları, lokanta, restoran, kafe, alışveriş merkezlerinde incelemelerde bulunuldu.

Eyüpsultan'da gerçekleştirilen denetime katılan Kaymakam İhsan Kara, öncelikle Çırçır Mahallesi'nde Kovid-19'a yakalandıktan sonra karantina süresini evlerinde tamamlayarak hastalığı atlatan bir aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kara, "Evinden çıkmayan, duyarlı ve örnek vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretlerimiz devam edecek. Ben kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çünkü en tehlikeli şey pozitif durumdayken dışarı çıkmak ve insanların hayatını tehlikeye atmaktır." diye konuştu.

Kaymakam Kara ve beraberindekiler daha sonra Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan iş yerlerine giderek Kovid-19 tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti.

- Sultanbeyli

Sultanbeyli'de ise ticari taksiler, pazar yerleri, toplu taşıma araçları, lokanta, restoran, kafe, kıraathane, kafe, çay bahçesi, internet kafeler, berberler, alışveriş merkezleri, halı sahalar ve bilardo salonları denetlendi.

Denetime Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Sağlık Müdürü Burak Kaya ve kurum amirleri de katıldı.

Kaymakam Kubilay, denetimler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek, koronavirüs tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Kubilay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemleri çerçevesinde ilçe genelinde gerekli tedbirlerin uygulandığını ve denetimlerin yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Sultanbeyli ilçesi olarak her türlü tedbiri almaya gayret ediyoruz. Vaka artışının en az olduğu ilçelerden birinin Sultanbeyli olduğu açıklandı. Emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Filyasyon ekiplerimiz sahada, buna çok önem veriyoruz. Biz de belediye, emniyet ve tüm kurumlarımızla beraber sağlık teşkilatımızın yanındayız. Alınan bu tedbirler sonucunda, yenilen koronavirüs olacaktır. Hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum."

- Çekmeköy

Çekmeköy Çavuşbaşı Caddesi'ndeki denetime İlçe Kaymakamı Adem Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yazıcı da katıldı.

Kaymakam Arslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çekmeköy'de 21 mahalle bulunduğunu, dolayısıyla 21 ekibin tüm mahallelerde iş yerlerini dolaşarak tedbirlere uyulup, uyulmadığını kontrol ettiğini aktardı. Arslan, "Eğer ısrarla tedbirlerini almamış esnafımız varsa idari işlemlerimizi uyguluyoruz. Çoğunlukla esnafımızın tüm tedbirlere uyduğunu ve tüm tedbirleri aldığını gördük. Çekmeköy'de esnafımıza ve vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

- Üsküdar

Üsküdar Harem Otogarı'nda da Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ile diğer ilgililerin katılımıyla Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda otogar esnafını, seyahat acentelerini, minibüsleri ve şehirlerarası otobüsleri denetleyen Demiryürek, özellikle "HES" kodunun seyahat için zorunlu olduğunu belirterek, 65 yaş üstü vatandaşlara seyahat izin belgesinin alınması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimde esnaf ve vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilmesi konusunda uyarılar yapıldı.

- Büyükçekmece

Büyükçekmece'deki iş yerleri de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetlendi.

Kaymakam Mehmet Özel, diğer ilgililerle birlikte ilçede "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Denetimlerde ilçedeki iş yerlerinde ateş ölçer cihazı ve dezenfektan ile Kovid-19 riskine karşı 14 kural afişinin bulundurulması noktasında uyarılar yapan Özel, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları hususunda da daha fazla hassasiyet gösterilmesini istedi.

İşletmelerin alacakları tedbirlerin salgınla mücadelede başarıya ulaşmayı doğrudan etkilediğini belirten Özel, işletme sahiplerinin hassasiyetinin artarak devam etmesini istediklerini söyledi.

- Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Sarıyer

Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane ve Sarıyer'de de ana caddeler üzerindeki iş yerleri, ticari taksiler, toplu taşıma araçları, minibüsler ile AVM'lerde de mülki idare amirlerinin katılımıyla denetim yapıldı.

Denetimler sırasında vatandaşlara kurallara uymaları ve Kovid-19'a karşı tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.