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'da  '' denetimi

genelinde çok sayıda noktada, yüzlerce polisin katılımıyla '' denetimi yapıldı. Kurulan denetleme noktalarında polis, araçları durdurarak arama yaparken, araçlarda bulunanlar ise genel bilgi taraması () sorgulamasından geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 21:48 ABONE OL
İstanbul'da  'Yeditepe Huzur' denetimi

Denetlemeye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekipleri katıldı.

Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

Kurulan denetleme noktalarında polis, araçları durdurarak arama yaparken, araçlarda bulunanlar ise genel bilgi taraması (GBT) sorgulamasından geçirildi.

Denetimler sırasında özel harekât polisleri çevre emniyeti aldı.

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Avcılar'da durdurulan araçlar kontrol edildi. Araçlarda bulunanların üstleri arandı.

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İstanbul'da  'Yeditepe Huzur' denetimi
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