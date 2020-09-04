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'de evde fenalaşan Berat hastanede öldü

'in Karşıyaka ilçesinde, aniden fenalaşıp, yakınlarının eve çağırdığı sağlık ekibince hastaneye götürülen (24), hayatını kaybetti. Polatoğlu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

DHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 09:15 ABONE OL
İzmir'de evde fenalaşan Berat hastanede öldü

Olay, saat 03.00 sıralarında, 6003 Sokak'taki apartmanın giriş katında bulunan dairede meydana geldi. , iddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle aniden fenalaştı. Yakınlarının çağırmasıyla eve sağlık ekibi geldi.

İzmir'de evde fenalaşan Berat hastanede öldü

Polatoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. , doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

İzmir'de evde fenalaşan Berat hastanede öldü

Polatoğlu'nun cansız bedeni, şüpheli bulunan ölümü nedeniyle otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

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İzmir'de evde fenalaşan Berat hastanede öldü
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