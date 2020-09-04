Jet skili taciz iddiasında yeni gelişme

Ö.B, "Sahilde bulunan site sakinlerinin jet ski kullanımından rahatsızlık duymalarını anlayabiliyorum. Ancak bir rahatsızlığı bertaraf etmek uğruna bir insanın şeref ve haysiyetinin hiçe sayılarak taciz iddiasında bulunulması en hafif tabirle vicdansızlıktır. Bir insanı lekelemek, onuruyla oynamak bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum. Soruşturma dosyası incelendiğinde görülecektir ki, iddia edilen olayla ilgili ifadesi alınan 4 kişinin sadece bir tanesi kadın olup, şahısların verdikleri ifade ve beyanların hiçbirisinde kadınlara laf atma olgusundan söz edilmemektedir.

İFTİRA OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR

Olayın, toplumun algıladığı ve hepimizin içini acıtan taciz vak'alarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. İsnat edilen suça birçok kişinin şahit olduğu ve hatta şikayetler üzerine uzun bir takip yapıldığı belirtilmiştir. Ancak isnatların gerçek olduğuna yönelik tek bir video kaydı ya da fotoğraf bulunmaması, bu iddiaların husumetten kaynakladığı ve iftira olduğunu göstermektedir. Böyle ciddi bir iddianın somut belgelerle ispatlanmadan ve yargı süreci beklenmeden sırf husumet kaynaklı beyanlar dayanak alınarak savunma hakkımı etkisiz bırakacak şekilde gündem yapılması ve kişilik haklarıma saldırılması sebebiyle sorumlular hakkında gerekli mercilere başvuru sürecini başlatmış bulunmaktayım" dedi. Gemlik Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, huzuru ve sükunu bozmak suçundan işlem yapılan Ö.B. hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.