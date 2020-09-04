Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Çok kuvvetli yağış geliyor? 4 Eylül bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunun çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzeyi ve Tekirdağ'ın kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuzey ve doğusu çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı