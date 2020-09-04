Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Çok kuvvetli yağış geliyor? 4 Eylül bugün hava nasıl olacak?

MGM'den gelen son dakika hava durumu raporuna göre; ülke genelinde yüksek hava sıcaklıkları devam ederken öğle saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girileceği aıklandı. Hal böyle olunca; bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı da araştırılır hale geldi. Bilindiği üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel olarak hava durumu raporunu yayınlıyor. İşte 4 Eylül hava durumu raporu ile son dakika gelişmeleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Edirne'nin kuzeyi, Tekirdağ'ın kuzey ve doğusu, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunun çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzeyi ve Tekirdağ'ın kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuzey ve doğusu çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.