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Meteoroloji'den raporu! Çok kuvvetli yağış geliyor! 4 Eylül bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen raporuna göre; hava sıcaklarının düşeceği bildirildi. Güncel olarak açıklanan hava durumu tahminlerine göre; 4 Eylül Cuma günü için Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulundu. Hal böyle olunca; bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı da merak edilmeye başlandı. Haberimizin içerisinden MGM hava durumu raporuna ulaşabilir, son dakika gelişmelerini yakından takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 08:06 Son Güncelleme: 4.9.2020 08:11 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Çok kuvvetli yağış geliyor? 4 Eylül bugün hava nasıl olacak?

MGM'den gelen raporuna göre; ülke genelinde yüksek hava sıcaklıkları devam ederken öğle saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girileceği aıklandı. Hal böyle olunca; bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı da araştırılır hale geldi. Bilindiği üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel olarak hava durumu raporunu yayınlıyor. İşte 4 Eylül ile son dakika gelişmeleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Edirne'nin kuzeyi, Tekirdağ'ın kuzey ve doğusu, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Çok kuvvetli yağış geliyor? 4 Eylül bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunun çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzeyi ve Tekirdağ'ın kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuzey ve doğusu çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Çok kuvvetli yağış geliyor? 4 Eylül bugün hava nasıl olacak?

KOCAELİ 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Çok kuvvetli yağış geliyor! 4 Eylül bugün hava nasıl olacak?
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